İzmir Körfezi'nde kıyıya vuran yüzlerce ölü balık, şehrin gündemine oturdu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir dille eleştirdi. Çankırı, belediyenin balık ölümleri konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini iddia ederken, bu durumun kentin denizcilik ve turizm potansiyelini tehlikeye attığını belirtti.

"Ölü balıklar nerede ve nasıl imha edildi?"

İzmir Körfezi'nde Bayraklı Sahili’nde kıyıya vuran çupra ve levrek balıkları ile oluşan çevre kirliliği, kötü koku ve artan sinek sorunu, AK Partili Vekil Çankırı'nın gündemindeydi. Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yaptığı yazılı açıklamada, ölü balıkların toplanmasında geç kalındığını ve bu sürecin sağlık açısından ciddi riskler doğurduğunu savundu.

Çankırı, “Etap etap toplanan balıklar nerede ve nasıl imha edilmiştir? İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çevre felaketini sadece göstermelik adımlarla mı geçiştirmeye çalışıyor? Kıyıya vuran ölü balık değil, CHP'nin iş bilmezliğidir” diyerek belediyenin yaklaşımını eleştirdi.

"İzmir'in sıkıntıları yıllardır çözülmüyor"

Vekil Çankırı, İzmir’in yönetimindeki sorunların artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini ifade etti. Körfezin temizlenmesi için gerekli adımların atılmadığını vurgulayan Çankırı, “İzmir Körfezi, yıllardan bu yana siyasi vaatlerin malzemesi haline gelmiştir. Yüzülebilir körfez hayali, yönetimdeki yetersizlik nedeniyle gerçekleşememiştir. İzmir, bu kenti yönetenlerin iş bilmezliğinin bedelini ödüyor” diye konuştu.

Dünya Bankası kredisi ve arıtma sorunu

Ayrıca, Çankırı, İzmir'de yağmur ve kanalizasyon sularının ayrıştırılması için hükümetin sağladığı Dünya Bankası kredisinin hala ihaleye çıkarılmadığını dile getirdi. Bu durumun İzmir Körfezi’ndeki kirliliğin artmasına neden olduğunu belirten Çankırı, “Hükümetimiz, İzmir için 4 milyar 300 milyon TL tutarındaki Dünya Bankası kredisini sağlamıştır. Ancak, ilgili ihalenin yapılmaması nedeniyle körfezdeki kirlilik artıyor ve bu da ölü balık vakalarının en önemli sebeplerinden biri haline geliyor” dedi.

"Balık tutmayı yasaklasınlar"

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ölü balıklarla ilgili yaptığı açıklamayı da eleştirerek, Türkiye'nin liman devleti olarak sıkı denetimler uyguladığını vurguladı. Çankırı, İzmir’deki balık ölümlerinin gemilerden kaynaklandığı iddiasını reddetti ve belediyeyi körfezde balık tutmayı yasaklamaya davet etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “İzmirliler, güvenle balık yiyene kadar balık tutmaktan kaçınmalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezi temizleyene kadar kentte balık tutulmasını yasaklamalıdır” ifadelerini kullandı.