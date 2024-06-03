İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önce yıkım kararı aldığı ancak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın ‘güçlendirilebilir’ açıklaması ile geri adım attığı Çankaya Çok Katlı Otoparka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay çıktı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Çankırı; “Nerede üzerimize düşen görev ve yetki var ise oradayız. ‘top bakanlıkta’ diyenlere duyurulur. Şimdi ivedilikle güçlendirme çalışmalarını takip edeceğiz” dedi.

Çankırı'nın Çabaları Sonuç Verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif yer göstermeden yıkım kararı aldığı Çankaya Çok Katlı Otopark için geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Çankırı, "Hatırlanacağı üzere 30 Ekim İzmir depremi sonrasında ‘riskli yapılar’ grubuna dahil olan ve uzun süredir akıbetiyle yılan hikayesine dönen Çankaya Çok Katlı Otopark için geçtiğimiz yıldan bu yana uzun uğraşlar vermekteydik. Amacımız 12 bin esnafa ev sahipliği yapan Kemeraltı esnafı başta olmak üzere ve elbette İzmirlinin çileye dönen otopark sıkıntısına bir nevi nefes aldıran bu adresin, Büyükşehir yönetimi tarafından alternatif yer göstermeden, alelade tavırla ‘yıkılacak’ kararına karşı çıkmak idi" şeklinde konuştu.

Bakanlık Onay Verdi

Bölünmez Çankırı'nın çabaları sonucunda Çankaya Çok Katlı Otopark için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü’nden talepte bulunuldu ve bakanlık tarafından onay çıktı. Bu onay ile birlikte otoparkın güçlendirme çalışmaları başlayacak ve süreç yakından takip edilecek.