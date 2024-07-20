İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da meydanaelen trajik olay, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Sağanak yağmur nedeniyle oluşan su birikintisindeki elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, hayatlarını kaybetti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İnanç Öktemay’ın acılı ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Adalet ve sorumluluk vurgusu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek olayın takipçisi olduklarını ifade etti. Vekil Çankırı, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve kolluk kuvvetlerimiz, bu olayın sorumlularını bulmak için tüm hassasiyetiyle çalışıyor. Bu olaydan kim veya kimler sorumluysa en ağır şekilde cezalandırılacaktır. İnanç Öktemay, yardımseverliği ile hatırlanacak” dedi.

Anne Nevin Öktemay’ın sözleri yürek yaktı

Acılı anne Nevin Öktemay, ayakta durmakta güçlük çekerken, oğlunun genç yaşta hayatını kaybetmesinin acısını dile getirdi. “Şırnak’ta askerlik yapmıştı. Müziği çok severdi ve müzisyenlik yapardı. Çok yardımsever ve merhametliydi. Damatlık giymesini beklerken oğlumu kefeniyle kucakladım” dedi. Cumhurbaşkanının da konuşmasında yer verdiğini belirten anne Öktemay, “Yüreği yanan bir anne olarak buradan ona selam ediyorum. Adalete güveniyorum. Yargı gerekeni yapacaktır. Benim canım gitti, başka canlar gitmesin” diye konuştu.