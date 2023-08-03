İkiçeşmelik semtindeki Çanka katlı otoparkı ve alışveriş merkezinde esnafla buluşan Çankırı, şikayet ve talepleri dinledi.

Burada yaptığı açıklamada 30 Ekim 2020 İzmir depreminden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu binanın depreme dayanıklı olmadığı yönünde rapor aldırdığını belirten Çankırı, bankalar, otopark ve 87 esnafın bulunduğu binada profesyonel olmayan bir firma aracılığıyla karot örneği alındığını öne sürdü.

Çankırı, şunları kaydetti:

"Hem Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın nezdinde tekrardan profesyonel bir firmadan karot aldırtacağız. Eğer gerçekten bir sıkıntı varsa hepsi bizim için çok kıymetli. Bir kişinin bile burnunun kanamasına izin vermeyiz. Tabii ki tahliye olur. Bu kadar insanı tahliye etmek isterken onların fiziki koşullarını hazırlamadan tahliye ederseniz art niyet olduğunu düşünürüz."

Esnafın binanın depreme dayanıklı olduğunu öne sürdüğünü anlatan Çankırı, otopark çalışmaya devam ederken esnafın tahliye edilmesi kararını da iyi niyetli bulmadıklarını söyledi.