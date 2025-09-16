AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa’da yaptığı temaslarda altyapı ve ulaşım sorunlarını gündeme taşıdı. Çankırı, Aliağa Belediyesi’ne altyapı konusunda yetki verilmesi gerektiğini belirtirken, Çanakkale–Yeni Foça yolundaki bakım ve onarım çalışmalarının da Büyükşehir’den Aliağa’ya devredilmesi çağrısında bulundu.

Altyapı ve Yeni Şakran sorunu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile görüşen Çankırı, özellikle turistik Yeni Şakran’da yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorununa dikkat çekti. Acar, İZSU’dan resmi yetki devri istediklerini ve bu sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

“Çan güvenliği tehdit altında”

Çankırı, Çanakkale–Yeni Foça arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik yolun ağır tonajlı kamyonlar ve öğrenci servisleri için büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. “Çukurlarla dolu yol, kazaya davetiye çıkarıyor” diyen Çankırı, bu yolun bakım ve onarımının da Aliağa Belediyesi’ne devredilmesini istedi.

“Büyükşehir görevini yapmıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 15 yıldır adım atmamakla eleştiren Çankırı, şunları söyledi:

“Vatandaşımızın canı bu yolda pamuk ipliğine bağlıyken, tek bir çivi çakılmadı. Eğer Büyükşehir bu yolu yapamıyorsa, bahaneyi bırakıp yetkiyi derhal devretsin. Biz hazırız. İzmir’in her ilçesinde sorunlar büyüyor, Büyükşehir ise çözüm yerine mazeret üretiyor.”