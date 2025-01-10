AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’de yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Çankırı, “Sayın Özel, İzmir’i sadece güneşli havalarda değil, yağmur sularında boğulma tehlikesi yaşayan insanların olduğu dönemlerde de ziyaret etmelisiniz. Belki o zaman kendiniz dahil belediye başkanlarınıza kırmızı kart göstermeniz gerektiğini fark edersiniz” ifadelerini kullandı.

“Mahalle sayısını bilmeyen vekilleriyle…”

Çankırı, CHP’li vekillere de göndermede bulunarak, “Sayın Özel’in özelinde, mahalle sayısını dahi bilmeyen vekilleriyle her yağmurda dükkanları su basan esnafın, kokan körfezin ve sanayi yollarını mesken edinmek zorunda kalan vatandaşların yanında görmek isteriz” dedi.

“Kokudan ve sorunlardan haberdar olun”

İzmir’in altyapı sorunlarını gündeme taşıyan Çankırı, körfezin kirliliği, düzensiz yollar ve taşkın sorunlarının görmezden gelinemeyecek düzeyde olduğunu vurguladı. “Siyasi hayatınız İzmir’e yakınmış, ama bu şehrin gerçek sorunlarına ne kadar yakınsınız?” diyerek Özel’e seslendi.