Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başarıyla sonuçlanan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü coşkusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören öncesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumunda AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Eyüp Kadir İnan, Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Attilla Kaya hazır bulunurken alanda CHP İzmir Milletvekillerinin törene katılmaması dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, muhalefetin sık sık İzmir üzerinden içi boş siyaset söylemi gerçekleştirdiğini dile getirdi. Çankırı, "Türk ordusunun dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı bugün tüm protokol tören alanında yerini almışken CHP'li vekiller nerede? Sık sık İzmir CHP'nin kalesi diyen muhalefet bugün bu kente karşı bakış açısını bir kez daha samimiyetsizce ortaya koymuştur. Böylesi önemli bir günde bu kentin tüm bileşenleri olarak, İzmirliler olarak 7'den 70'e Atamızın huzurundaydık. CHP artık vatan - millet -asker - devlet kavramlarından uzaklaşmıştır. 'asker kağıttan kaplan' diyenleri biz unutmadık. Masalar kurup kapalı kapılar ardından terör uzantıları olan partilerle neyin ve nelerin vaatleri karşılığında iş birliği yapanmarı da unutmadık. İşin öze şudur ki CHP bugün Atatürk'ün kurduğu parti düsturunu ve şuurunu kaybetmiştir. Bu partiyi artık Atatürkçü olarak tanımlamak doğru değildir. İzmirliler de bunun farkında. Sahada sadece AK Parti var derken biz tam da bunu kastetmiştik" dedi.