Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Seferihisar Camikebir bölgesinde 1.ve 2. Etap TOKİ konutlarının yapımının ardından 3. Etap için kolları sıvadı ancak yine hem Seferihisar hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından trajik komik gerekçelerle karşı çıkıldı. Seferihisar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı sorunları, önceden planlanmış ‘turizm ve golf sahası alanı’, demografik yapı gibi çeşitli gerekçeleri bahane olarak sunduğunu öne süren AK Partili Çankırı, vatandaş ihtiyacının ve mağduriyetinin hiçbir zaman ön planda tutulmadığı bir yönetim anlayışıyla İzmir’in kaderine terk edildiğini belirtti.

“ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA YAPACAĞIZ”

TOKİ Seferihisar 1 ve 2. etap hakkında 22 kurumdan görüş alındığını hatırlatan Çankırı projenin 1.ve 2. Etap ayağında aynı engellemelerle karşı çıkıldığını söyleyerek; “Bunların derdi yönetim değil koltuklarında sefa sürmektir. Biz birinci ve ikinci etap projelerinde de aynı safsatalarla karşılaştık. Belki de TOKİ Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir durumla karşılaşmamıştır. İZSU hiçbir şekilde altyapı getirmiyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi sürekli engelliyor ve zorluk çıkartıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü engellemelerine rağmen konutlar hızla tamamlandı, çevre düzenlemeleri yapılıyor. Siz çatlasanız da patlasanız da biz ‘durmak yok yola devam’ anlayışı ile vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

SOYER’E YÜKLENDİ CHP’Yİ ‘7 KOCALI HÜRMÜZ’E BENZETTİ

Seferihisar’ın her yıl göç alan şimdilerde ise 50 binin üzerinde bir nüfusa sahip ilçe olduğuna dikkat çeken Çankırı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 10 yıl süreyle ilçede belediye başkanlığı yaptığını da hatırlatarak muhalefete yüklendi. Çankırı şunları söyledi: “Bu kadar talihsiz ve yerinde olmayan açıklamalar yapılamaz. Gerçi onlar da haklı. Şimdilerde malum 7 kocalı Hürmüz gibi olmuşlar kendi içlerindeki karışıklığı çözemezken vatandaşın sorununa mı eğilecekler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in TOKİ’ye, ‘Seferihisar’ın gelecekteki nüfusu karşılaması için yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yoktur’ ifadesi trajikomik bir durumdur. Ama bunların hepsi aynı. Al birini vur ötekine. Şimdiki mevcut başkan ne diyordu: ‘Gelecek olan insanlar Seferihisar'a ne kadar uyum sağlayabilecekler? Kültürüne ne kadar dokunabilecekler’. TOKİ’de ikamet edenler Seferihisar’ın yıldızını mı düşürdüler? Bu romantizm ve popülizm yandaşlığını bırakın da hizmet edin. Edemiyorsanız da gölge etmeyin yeter. Belediyecilik oynamayı bırakın. Merkezi hükümet evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmaya çalışırken CHP’li belediyeler inat uğruna TOKİ’ye su dahi vermiyor. Onu da biz hallediyoruz merak etmeyin.”