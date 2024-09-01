AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevi’nden bir yavru köpek sahiplendi. "Karam" ismini verdiği sevimli dostunu sahiplenerek, hükümetin sokak hayvanlarıyla ilgili attığı adımlarda "sahiplendirme" vurgusunu ön plana çıkardı. Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik, "Can dostlarımız için gelin hep beraber İzmir’e Türkiye’ye örnek olarak işler çıkaralım" şeklinde bir çağrıda bulundu.

Karam ile tanışma anı

Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa temasları sırasında kucağına aldığı Karam’ı çocukları Kaan ve Ceyla ile görüntülü arayarak tanıştırdı. Çocuklarının şaşkınlık yaşadığı o anlar, renkli görüntüler oluşturdu ve aileye yeni bir sevinç kaynağı oldu.

Sahiplendirme yasası öncelikli konu

Sokak hayvanlarının barınaklarda değil, sevgi dolu yuvalarda yaşaması gerektiğini vurgulayan Çankırı, hükümetin sokak hayvanları yasasındaki amacın "sahiplendirmek" olduğunu belirtti. "Bu yasa, sokaklarda yasaklı ırkların saldırısına uğrayan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözmek amacıyla hayata geçirildi. Hayati risk taşıyan durumların önüne geçmek için bu sahiplendirme yasası herkes için çok önemli" dedi.

Belediyelere davet: İş birliği zamanı

Çankırı, Karam’ı kucağında tutarak yaptığı açıklamada, İzmir’deki 29 belediyeye birlikte hareket etme çağrısında bulundu. "İzmir'deki can dostlarımız için neler yapabiliriz? Hep beraber Türkiye’ye örnek olacak projeler geliştirebiliriz" diyerek, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ve ekibine teşekkür etti.

Modern Tesis hayvan severler için sosyal bir merkez

Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevi, 20 bin 750 metrekarelik bir alanda, açık ve kapalı hayvan barınakları, veteriner hizmet binası ve acil servis ile donatılmış bir tesis. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük köpek parkı, serbest yürüyüş parkuru ve "Barınak Koruluğu" gibi sosyal alanlarla dolu. Bu modern tesis, hayvan severlerin ve sevimli dostların bir araya geldiği, mutlu anların yaşandığı bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor.