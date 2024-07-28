AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentsel dönüşüm eleştirilerine sert yanıt verdi. İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar liranın buharlaştığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gemlik'te yaptığı konuşmada, "İzmir ve İstanbul'da kentsel dönüşüm için yabancı kuruluşlardan bulunan kredilere onay vermediler" eleştirisine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yanıt gecikmedi. Dağ, Özel'in iddialarını yalanlayarak, İzbeton kooperatif modelinde toplanan iki milyar liranın buharlaştığını söyledi.

"Özel, yalan konuşuyor"

"İzmir’in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmamaktadır. Sayın Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır. Üstelik bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi’nde ve Emrez Mahallesi’nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, “Örnek kentsel dönüşüm projesi” diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan iki milyar lira, buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu iki milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını, belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır."