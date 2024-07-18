Büyük depremlerle sarsılan Kahramanmaraş’ta yapılacak 600 yataklı devlet hastanesi ihalesinin 2 milyar 759 milyon lira bedelle eski AK Parti Rize milletvekili Abdülkadir Kart’ın şirketine verildiği ortaya çıktı.

T24’ten Ceren Balâ Teke’nin haberine göre Kahramanmaraş’ta yapılacak 600 yataklı devlet hastanesi ihalesi 2 milyar 759 milyon lira bedelle eski AKP Rize milletvekili Abdülkadir Kart’ın ASL İnşaat ve SANKO’nun alt yüklenicisi MST ÜSTYAPI’ya verildi.

İhalenin bedeli ise değerinin üzerinde olarak 2 milyar 759 milyon lira olarak belirlendi.

Teke’nin haberinde Kalyon ve Cengiz İnşaat ile işbirliği yaptığına dikkat çekildi. ASL İnşaat, Başakşehir Stadyumu’nun inşaat ihalesini Kalyon İnşaat ile birlikte, Rize Artvin Havalimanı Üstyapı Tesisleri ve Müteferrik İşleri İnşaatı ihalesini ise Cengiz İnşaat ile birlikte kazandı.

ASL İnşaat, Tersane İstanbul Projesinde ise Gülen Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen ve 'FETÖ'den soruşturulup hakkında takipsizlik verilen Fettah Tamince'nin Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin projesi olan Tersane İstanbul’un yapımında da ortak olarak yer aldı.

İhalenin yüksek bedeli ve pazarlık usulü ile verilmesi kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı.