AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. İnan, 9 Eylül’ün sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin kurtuluş günü olduğunu belirtti.

İnan, mesajında İzmir’in Kuvay-ı Milliye ruhunun her zaman diri olduğunu vurguladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını belirtti.

İnan, paylaşımında şöyle dedi: “Sabahın erken saatleriydi… Anadolu’nun dört bir yanından zafere koşan Mehmetçik artık İzmir kapılarındaydı. Millet günlerdir işgalin zulmü altında dua ediyor, kurtuluşun ayak seslerini bekliyordu.”

Mesajda, Türk ordusunun Konak Meydanı’na ilerleyişi, Yüzbaşı Şerafettin ve silah arkadaşlarının Hükûmet Konağı’na Türk bayrağını çekmesi ve özgürlük sembollerine dair detaylar paylaşıldı. İnan, Halide Edip’in cesur kalemi ve Hasan Tahsin’in ilk kurşunu ile İzmir’e umut geldiğini belirtti.

İnan, mesajını “Bu şanlı şehrin, Kuvay-ı Milliye ruhunun her zaman diri olduğu İzmir’imizin milletvekili olmaktan her daim gurur duyuyorum. Yaşasın 9 Eylül, yaşasın İzmir” ifadeleriyle tamamladı.

Ve Türk ordusu Konak Meydanı'na doğru ilerlerken İzmir sokaklarını coşku, gözyaşı…