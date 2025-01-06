AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kocaeli’de düzenlenen İl Gençlik Kolları Kongresi’nde dikkat çeken bir konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in doğalgaz fiyatlarını yarı fiyatına indirecekleri yönündeki açıklamalarını eleştiren İnan, İzmir'deki yüksek su fiyatlarına dikkat çekti ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

İnan, İzmir'deki yüksek su fiyatlarına dikkat çekti

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in doğalgazın fiyatını yarıya indireceklerine dair sözlerine sert tepki gösterdi. İnan, “Şu an zaten Cumhurbaşkanımızın talimatıyla doğalgaz yarı fiyatına veriliyor” diyerek, Özel’in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. İzmir’in Türkiye’deki en pahalı suyu kullanan şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken İnan, “İstanbul ve Ankara’da su fiyatları daha uygunken, İzmir’de tam 25 yıldır en pahalı suyu kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlere çağrı: Su fiyatlarını düşürün

İnan, doğalgaz vaadi vermek yerine, CHP’nin yönettiği büyükşehirlerde su fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Bırakın doğalgazı. 3 büyükşehiri sizler yönetiyorsunuz, tüm vatandaşlar su fiyatlarından şikayetçi. Doğalgaz vaadi vermek yerine iktidar olduğunuz yerel yönetimlerde su fiyatlarını indirin" diyerek belediyelere çözüm önerisi sundu.