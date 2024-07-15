Turgay KILIÇ

İzmir'in Konak ilçesinde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından ilan edilen Milli Birlik Günü'nün 8. yılı, büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konak'ta düzenlenen Milli Birlik Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, milletin 15 Temmuz gecesinde gösterdiği kahramanlık ve iradenin altını çizdi. Dağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu meydanda bulunan milletimizin 15 Temmuz’da bu meydana geldiğine ve sabaha kadar meydan nöbeti tutarak 100 yıl önce Yüzbaşı İbrahim’in yaptığı gibi Türk bayrağını indirtmediğine şahit olduk. FETÖ ve emperyalist uşağına bu mesajı meydanda verdik. İhanet çetesinin kırk yıllık planı bir gecede milletimiz tarafından yerle bir edildi. Bu milletin öz evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu milletin nasıl sahip çıktığını ve yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu millete nasıl liderlik ettiğini de o gece gördük. Sokakları, köprüleri ve havalimanlarını dolduran milletimiz, iradesine zincir vurulamayacağını gösterip bir gurur abidesi bıraktı. Milletimizin ortaya koyduğu ‘Türkiye geçilmez’ iradesini her cephede ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."