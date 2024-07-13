AK Partili Uzun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'2019 yılında “100 Bin Sosyal Konut Projesi “ kapsamında, İzmir’imizde Karabağlar ilçemiz ile birlikte Aliağa, Seferihisar, Kemalpaşa ve Selçuk ilçelerimizde konutlar planlanmış, kuraları çekilmiş, Karabağlar ilçemizin 750 konut dışındaki ilçelerdeki konutların inşaatları bitmiş ya da bitmek üzeredir.

CHP’li Karabağlar Belediyesinin 4. kez plan ve ihalelere yapmış olduğu itiraz ve açmış olduğu davalar sebebi ile bu 750 konutun inşaatina başlanamamıştır.

Kuradan çıkan 750 konut hak sahipleri, ilçemizde ikamet eden,

ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve dezavantajlı ailelerden oluşmaktadır.

Oysaki Rantsal dedikleri alana, 4.plan neticesinde, 38 hektarı üniversite kampüsü, 6 hektarı ticaret ve konut alanı, 10 hektarı yeşil alana ayrılırken, geri kalan 24 hektarı sosyal donatı alanı olarak planlanmıştı.

Buna rağmen,

Chp zihniyeti 2009 yılından beri hem kentsel dönüşüme ve yatırımlara karşı çıkarak, kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek, halkımızı her zaman hem korkutmuş, hem de kandırmıştır.

Sayın KINAY, İzmir’de depreme karşı en riskli binaların bulunduğu ilçede yaşadığımızı unutmayınız.

Sizlere kalsaydı, İzmir’imize bugün en büyük hizmeti veren 2 büyük proje olan Konak ve sabuncubeli tünelleri olmayacaktı.

Ak parti hükümetimizin kararlı iradesiyle, halkımızın menfaatleri her şeyin üstünde tutularak, bu hizmetler gerçekleştirilmiştir.

Bugün bu hizmetlerden memnun olmayan bir kişi yoktur.

Çünkü bu hizmetlerede karşı çıktığınızı çok iyi biliyoruz.

Sayın KINAY çıkıyor, itirazlarının sonucu 500 bin Karabağlar halkının, haklarını koruduğunu iddia ediyor.

İnsana sormazlar mı, Karabağlar halkımıza ne hizmetler verdiniz ki, yapılacak hizmete karşı çıkıyorsunuz.

15 yıldır yönettiğiniz 500 bin nüfusa sahip Karabağlar ilçemize bir otel dahi kazandıramadınız. Aksine tüm yatırımcıları kaçırdınız.'