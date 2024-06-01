İZMİR (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Göztepe forması hediye etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sırasında gerçekleştirilen Gençlik Kolları MKYK toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı belirtildi.

Doğalgaz ve petrol arama ve üretiminde son durum, nükleer enerji yatırımları ile Aile ve Gençlik Fonu'nun ele alındığı toplantıda Eyyüp Kadir İnan'ın, Bakan Bayraktar'a üzerinde ismi yazan 35 numaralı Göztepe formasını hediye ettiği ifade edildi.