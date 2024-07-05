İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, portatif havuzlar aracılığıyla binlerce kişiye ücretsiz yüzme eğitimi imkanı sunuyor. Bu yılın başından itibaren projeye katılım ise hızla artıyor.

İzmir'de Buca, Bornova, Karşıyaka, Karabağlar, Balçova, Menderes, Beydağ ve Tire ilçelerinde toplam 8 farklı noktada kurulan portatif havuzlar, 2023 yılında 100.056 kişiye ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl ise sadece ilk aylarda 1.978 kişi havuzlardan yararlandı ve kayıt işlemleri devam etmektedir.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir kısa film paylaşarak, İzmir'deki portatif havuzlarla ilgili projeyi desteklediğini belirterek “İzmir’de yüzme bilmeyen kalmayacak” dedi. İnan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu projesi sayesinde binlerce kişinin ücretsiz yüzme öğrendiğini vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

İnan, projenin başarısında rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'a ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti. Projenin, özellikle gençlerin ve yetişkinlerin yüzme becerilerini artırarak su güvenliği konusunda farkındalık yaratmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.



