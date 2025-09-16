Şehrin farklı noktalarında biriken atıklar nedeniyle kötü koku ve sağlık riski oluşurken, gözler hem yerel yönetime hem de merkezi idareye çevrildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “İzmir’in çöp dağlarına mahkûm edilmesinin sorumlusu CHP’li Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi.

Danıştay’ın kararı ve Harmandalı gerçeği

İnan, Danıştay’ın “derhal kapatın” kararı verdiği Harmandalı vahşi depolama alanına hâlâ bel bağlanmasını sert sözlerle eleştirdi. Harmandalı’nın çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyen İnan, “25 yıllık CHP yönetimi İzmir’i çöp dağlarına mahkûm etti. Şimdi tek çare, geçici izin ve günü kurtarma politikası olarak görülüyor” ifadesini kullandı.

Bakanlık devrede: Geçici izin ve günlük sınırlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın halk sağlığını korumak için müdahale ettiğini belirten İnan, geçici izin sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

Harmandalı için verilen izin 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Günlük en fazla 2477 ton atığın depolanmasına izin verilecek.

Tüm teknik, idari ve cezai sorumluluk İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olacak.

İnan, bu şartların geçici bir çözüm olduğunun altını çizerek, “Bu izin İzmir’in sorunlarını çözmez, sadece krizin büyümesini önlemeye yöneliktir” dedi.

Çöp dağları halk sağlığını riske atıyor

Milletvekili İnan, İzmir’in sokaklarında oluşan çöp yığınlarının kötü kokuya, sinek ve haşere artışına, dolayısıyla da hastalık riskine yol açtığını vurguladı. Bu tablonun kentte yaşayan milyonlarca insanın hayat kalitesini doğrudan etkilediğini söyleyen İnan, “Bugün İzmir’de çöpler toplanmıyorsa bunun sebebi açıktır: beceriksizlik, vizyonsuzluk ve CHP zihniyetidir” değerlendirmesinde bulundu.

“İzmirliler mağdur olmasın diye kolları sıvadık”

İnan, milletvekilleri olarak bu süreçte sorumluluk üstlendiklerini belirterek, “Harmandalı gibi vahşi depolama alanında çözüm aramak İzmir için büyük bir şanssızlık olsa da, bizler İzmirliler mağdur olmasın diye kolları sıvadık” diye konuştu.

Kalıcı çözüm önerisi Harmandalı yerine Yamanlar

İzmir’in çöp sorununu çözmek için kalıcı adımların şart olduğunu dile getiren İnan, şehrin geleceği için şu önerileri sıraladı:

Yamanlar’da yeni bir modern çöp tesisi kurulması,

Mevcut tesislerde kapasite artışı yapılması,

Entegre atık yönetimi planının hayata geçirilmesi,

Atıkların geri dönüşüm ve enerji üretiminde değerlendirilmesi,

Çevreye duyarlı bertaraf sistemlerinin hızla kurulması.

İnan, bu adımlar atılmadığı sürece İzmir’in her yıl benzer krizlerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

İzmir’de günlerdir vatandaşlarımızı çöp dağlarıyla baş başa bırakan tablo, 25 yıldır tek bir kalıcı çözüm üretemeyen CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin eseridir.



Danıştay’ın “derhal kapatın” dediği Harmandalı’na hâlâ umut bağlayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.



📌… — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) September 16, 2025

Özgür Özel’e sert eleştiri

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de yüklenen İnan, “İzmir’i çöp dağlarına, sineğe, kötü kokuya mahkûm eden sizsiniz Sayın Özel. Koltuk kavgalarını bırakın, önce İzmir’in çöplerini toplayın. Yolsuzlukları aklamaya uğraştığınız kadar bu şehrin çevre felaketiyle ilgilenseydiniz, memlekete faydanız olurdu” ifadelerini kullandı.

İzmir için kritik eşik

Uzmanlara göre, Harmandalı gibi vahşi depolama alanlarının uzun vadede sürdürülebilir olmadığı biliniyor. Çevre mühendisleri, İzmir’in entegre atık yönetim sistemine geçmesi gerektiğini, aksi halde hem çevresel hem de sağlık açısından risklerin artacağını vurguluyor. 31 Ekim’e kadar verilen geçici izin süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin somut adımlar atıp atmayacağı ise kamuoyunda yakından takip edilecek.