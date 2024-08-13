İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son toplantısında Merih Demiral heykeli ile ilgili tartışmalar gündemin ana konularından biri haline geldi. MHP Grubu’nun önergesiyle başlayan tartışmalara, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da dahil oldu. İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Merih Demiral heykeli önergesi

Dün yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında MHP Grubu’nun sunduğu Merih Demiral heykeli önergesi, oy birliği ile komisyona sevk edildi. Bu gelişme, mecliste ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Önergenin ardından başlayan tartışmalar, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cemil Tugay’ın açıklamaları ve gelen tepkiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önerge ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Bozkurt işareti yapan bir futbolcunun heykelini dikmeyiz" ifadelerini kullandı. Tugay’ın bu sözleri, çeşitli kesimlerden tepkilere neden oldu. Özellikle AK Parti kanadından gelen eleştiriler dikkat çekiciydi.

AK Partili İnan’ın tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay’ın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İnan, Tugay’ın sözlerini alıntılayarak, “Zafer işareti yapsaydı dikerdiniz ama” dedi. İnan’ın bu açıklaması, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı buldu ve tartışmaların boyutunu artırdı.