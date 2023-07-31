İnan, yaptığı açıklamada, İzmir'de haftanın ilk gününe olumsuz bir hadiseyle başlandığını ve sıkıntıyı en çok yaşayan tarafın da İzmirliler olduğunu belirtti.

Vatandaşların sabah toplu ulaşımı kullanmak için metro ve tramvay istasyonlarına gittiğinde şok yaşadığını aktaran İnan, "Yolcular metroyu kullanamayacaklarını metro istasyonuna ulaştığında öğrenmiştir. Bazı hemşehrilerimiz haberi dahi olmadan saatlerce bineceği tramvayı beklemiştir. İşin iletişim süreci de bu yönden sınıfta kalmıştır. 1 aydır alakasız konularla ilgili basın açıklamaları düzenleyen Tunç Soyer eğer yaklaşan bu krizle ilgili çalışsaydı İzmir bugün bu sıkıntıyı yaşamayacaktı. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi hem iş sözleşmesinin tarafı işçileri hem de hizmeti kullanacak olan hemşehrilerimizi mağdur etmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.