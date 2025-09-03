AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Van’daki temasları kapsamında CHP’yi İzmir üzerinden eleştirerek, “25 senede İzmir’i susuz bıraktılar ve şehirciliği çökerttiler” ifadelerini kullandı. İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti yönetiminde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Van’da temaslar ve açıklamalar

İnan, Van Edremit’te sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AK Parti teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye’nin son dönemde önemli bir sürece girdiğini belirten İnan, huzur ve güven ortamının sağlanmasının önemine değindi. Van’daki gençlerin eğitime yöneldiğini, terör ve şiddetten uzak bir şehir inşa edildiğini aktardı.

"Şehirciliği çökerttiler"

İnan, CHP’yi İzmir üzerinden eleştirerek, şehrin altyapısının çöktüğünü ve vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. İzmir’in su ve altyapı sorunlarına dikkat çeken İnan, CHP’nin 25 yıllık yönetimi boyunca şehirciliği çökerttiğini ve gençlerin geleceğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Özgür Özel ve CHP yönetimini eleştirdi

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, parti yönetiminde bağımsız hareket edememekle eleştirdi. Özel’in karar alma yetkisinin sınırlı olduğunu öne süren İnan, CHP’nin iç çelişkilerini ve parti içi ihraç kararlarını örnek gösterdi. Ayrıca CHP’nin bazı şehirlerde kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına müdahale ettiğini iddia etti.

AK Parti’nin Van yatırımları ve hedeflerinden bahsetti

İnan, AK Parti’nin Van’da yaptığı yatırımların toplam değerinin 600 milyar lira olduğunu belirtti. Gençlere umut sağlayan projelere ve gençlik merkezlerine değinen İnan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Van teşkilatının önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

İnan, Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkesin ismini tarihe yazdıracağını vurgulayarak, "Böylesine önemli bir konuyu gündem dışı konularla yokuşa sürmenin vebali çok ağır olacaktır. Her kim siyasi çıkarları uğuruna bunu yaparsa açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar ne de gelecek nesiller onu affeder." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnan, şöyle devam etti:

"Sırtında yumurta küfesi olmayanların, sorumluluk taşımayanların bizim ilk günden beri sürdürdüğümüz dikkatli, itinalı, fakat bir o kadar da kararlı tavrımızı anlamakta zorlandıklarını görüyoruz. Bakın biz burada kuyumcu titizliğiyle bir süreç yönetiyoruz. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla ve Arap'ıyla 86 milyonun emanetini hep birlikte taşıyoruz ve o emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmamaya sizlerle birlikte gayret ediyoruz. Bugün komşu sınırlarımızda dersliklerde oturması gereken çocukların eline silah verip savaşın ortasına bırakanlar, aynısını Van'da, Siirt'te, Bitlis'te ve Mardin'de yapamıyorlarsa bunda AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği vardır. Van'da bize verilen mesaj çok açık, bu milletin iradesini karanlık odak, hiçbir taşeron örgüt teslim alamaz. Terör örgütlerinin yok etmeye çalıştığı kardeşlik ruhu, Van'ın sokaklarında dimdik ayaktadır."

"Ülkenin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya kararlıyız"

İnan, Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu belirterek, "Ben bir Kürt kardeşiniz olarak söylüyorum. İzmir'de insanlar Kürt'üm, Aleviyim diyemezdi. İnsanlar, öğrenciler başörtüsüyle üniversiteye gidemezdi. Bugün artık istediği gibi giyinebilen, istediği yaşam tarzını ortaya koyabilen bir Türkiye var. İşte bu AK Parti'nin özgür Türkiye'si ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özgür Türkiye'si. Bunu 25 senede sizlerle birlikte yaptık. Bu yüzden yakanıza taktığınız rozetle gurur duyalım." ifadelerini kullandı.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Van'ın bundan sonra terörle değil gölüyle, Akdamar Adası'yla, Muradiye Şelalesi'yle, tüm doğal güzellikleriyle, kültürel değerleriyle ve spor faaliyetleriyle anılan bir şehir olması için büyük bir kararlılık içinde olduklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Buradaki gençlere kan ve gözyaşı sunan değil onlara umut olan devletin her türlü imkanını sunan bir anlayışla buraya teşkilatımızı yerleştirdik. Bu şehrin gençleri artık aldatıcı söylemlere değil üniversitelere doğru koşuyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 25 bine yakın üniversite öğrencisi var. Sadece bu sene 4 bin 738 genç üniversitemizi tercih etmiş. Bu da şunu gösteriyor. Bu değişimin adı Terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Van'dır, Terörsüz Siirt'tir, Terörsüz Mardin'dir, Terörsüz Şanlıurfa'dır. Ülkenin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Yüzbinlerce gencin faydalandığı gençlik merkezlerini konuşuyoruz. Stadyumları, spor tesislerini, millet bahçelerini konuşuyoruz. Devletinize güvenin, Cumhurbaşkanınıza, liderinize güvenin. Attığı her adımı kararlılık ve güvenle atan bir liderimiz var. Sürecin her aşamasında şehit yakınlarımız ve gazilerimizin hassasiyetlerini gözeten bir büyük bir irade var."

"Dünkü ihraç kararı, aslında CHP’nin içine düştüğü büyük çelişkiyi ortaya koyuyor"

İnan, Van başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına mega projeler kazandırmış bir iktidar olduklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece Van'a yaptığımız yatırımların değeri 600 milyar lirayı bulmuş durumda. Van'ı daha ileriye taşımak için her türlü yatırımı yapan, desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sizler adına teşekkür ederim. Van'da kamu yatırımlarımızı inceledim. Daha güzelleri olacak inşallah. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bizim icraatlarımızı, çalışmalarımızı özellikle Van'da yakından takip etmeye devam etsin. Kendisinin özgür bir gündemi yok. Kendisi çünkü suça bulaşmış, her türlü hırsızlığa, rantçılığa bulaşmış kişilerce rehin alınmış bir şekilde bir genel başkanlık koltuğunda oturuyor. CHP Genel Merkezi onun tutsak olduğu bir bina. Kendine özgü bir siyaset alanı zaten kalmadı. İfade özgürlüğü elinden alındı, artık Sayın Özgür Özel'in ne diyeceğine, ne yapacağına, kendi genel merkezlerinden karar verilmiyor. Silivri cezaevlerinde hırsızlar, rantçılar karar veriyor."

Van'a gönül köprüleri kurmak için geldiklerini anlatan İnan, "Sayın Özgür Özel gittiği şehirlere yargı mensuplarını, emniyet mensuplarını, kamu görevlilerini tehdit etmek için gidiyor. Böyle yaparak şehirlerimizde kendi lekesini saçıyor ve kirletiyor. CHP Genel Başkanı artık siyasetin konusu, bizim teşkilatlarımızın konusu değil, hızlıca psikoloji biliminin konusu haline geldiğini de bugün Van'da ilan ettiğimizi söylemek istiyorum. Gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken, biz işimize bakacağız. AK kadrolar olarak bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana asla girmeyeceğiz. CHP'nin bugün rantçıların esir aldığı, dar kadrocu anlayışın pençesinde kıvrandığını dün gece gördük. Yıllarca kendi partilerine emek vermiş isimler bir kalemde, bir saatte, bir gecede siliniyor, yol arkadaşlarını anında kapı önüne koyuyorlar. Dünkü ihraç kararı, aslında CHP'nin içine düştüğü çelişkiyi ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Türk demokrasisini zedeliyorlar"

İnan, Özgür Özel'in sürekli CHP için "baba ocağı" dediğini belirterek, "O ocak artık duman tütmüyor, ateşi de söndü. Baba ocağı bugün rantçıların, hırsızların, hizipçilerin elinde büyük bir ocak başına dönüştü. O nedenle Sinop'ta gidip gaf yapmanı yadırgamıyoruz. Diyor ki 'Balıklar füze denemelerinden dolayı ürküyor.' Balıkların ürktüğü falan yok ama sen CHP Genel Başkanı olarak rantçılardan, hırsızlardan, hizipçilerden, tüm siyasetini şaibeye bulaştıran herkesten korkuyorsun ve rehin alınmış durumdasın. İtirazım şuna, bunlar Türk demokrasisini zedeliyorlar. Onlar ancak kendilerinden kim farklı düşünüyorsa onları yargılamak için bir mahkeme düzeneği kafalarında tasavvur ediyorlar. Sizin yaptığınız kongrede şaibeyi bulaştıran sizsiziniz. Pavyonlarda dolarlarla delege satın alan sizsiniz. Türk siyasetini, demokrasiyi lekeleyen siziniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin oy oranlarıyla ilgili rakamların dile getirildiğini anımsatan İnan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Herkes emin olsun biz 2028'de yüzde 50'nin üzerine çıkacak bir zafere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oyumuzu her geçen gün artırarak ilerliyoruz. İzmir milletvekiliyim. İzmir'de kazandınız. Bursa'da, Denizli'de kazandınız. Acaba Sayın Özgür Özel, CHP'nin üst yönetimi, siz bir sene önceki oy oranlarına bu illerde sahip misiniz, değil misiniz? Bunlar 25 senede İzmir'i susuz bıraktılar. İzmir şu an her gün lağım borularının körfeze akıtıldığı bir şehir olarak, vahşi depolamanın yapıldığı bir şehir olarak orada çok büyük eziyet çekiyor. Bunlar bırakın Van'a hizmet etmeyi, Van'ın ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızı derdini çözmeyi, 25 senelik yönettikleri yerde şehirciliği çökerttiler, şehirlerin geleceğini çaldılar, şehirdeki gençlerin, gelecek nesillerin altyapısını çürüttüler. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacağız. Evlatlarımıza her açıdan mutlu, aydınlık ve güçlü bir Türkiye bırakacağız. Bu hedefe giden kilometre taşlarından birisi Van teşkilatı olacaktır."