AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. İnan'ın tepkisi, işten çıkarılan gençlerin hukuki haklarını savunmak amacıyla Tugay ile görüşmek istemeleri sonrasında geldi.

İnan, Tugay'ın, İzmirli emekçilere el hareketi yaparken telefonla yakınlarını hangi belediyede işe aldığını sorgulayarak tepkisini dile getirdi. Ayrıca, İnan, İzmirli CHP Belediyelerinin akraba kayırmacılığı ve torpil iddialarını da gündeme taşıdı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, İzmirli CHP Belediyelerinde akraba kayırmacılığının olduğunu öne süren İnan, bir dizi örnekle iddialarını destekledi. İnan'a göre, CHP'nin içine kapanık ve haksız bir yönetim sistemi kurduğu açık bir şekilde görülüyor.

İnan, CHP'nin gençlere ve liyakate verdiği önemi sorgulayarak, partinin iddia ettiği yönetim anlayışının gerçekte nasıl işlediğine dair eleştirilerde bulundu. İnan'a göre, İzmir'deki belediyelerde yaşananlar, CHP'nin içine kapanık ve haksız bir yönetim anlayışını gösteriyor.