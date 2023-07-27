AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından hayat pahalılığı ve son dönemde ardı ardına gelen zamlar ile vergi artışlarına ilişkin düzenlenen protesto üzerinden CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

İnan yaptığı açıklamada "Evet karşınızda kentsel dönüşüm projesinde adı demir hırsızlığına bulaşmış CHP İl Başkanı... Daha daire sahiplerine hesap vermemiş, tüm yüzsüzlüğüyle slogan atıyor! Pişkinliğe bak! Her yerel seçim öncesi yaptığınız bu taktikler artık bayatladı. İzmir için değişim vakti!” ifadelerini kullandı.