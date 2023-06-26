AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in ‘’Yıllardır giderek dozu artırılan bir propagandayla LGBTİ+lara karşı bir nefret organize ediliyor.’’ sözlerine karşı sert tepki vererek, ‘’Hepimize zarar veren, çocuklarımızı tehlikeye atan bir sapkınlığın propagandasına izin vermeyeceğiz. Milletin kabul etmediği gündemlerinizi baskıyla empoze edemeyeceksiniz.’’ dedi.



Sosyal medya hesabından CHP’li Gökçen’e cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, şu ifadelere yer verdi, ‘’LGBT terörünün fon kaynaklarıyla nasıl bir ilişki içerisindesiniz? Hepimize zarar veren, çocuklarımızı tehlikeye atan bir sapkınlığın propagandasına izin vermeyeceğiz. Milletin kabul etmediği gündemlerinizi baskıyla empoze edemeyeceksiniz. Sen önce İzmir'in sorunlarıyla ilgilen. Seni seçen onca hemşehrimizin sorunlarıyla ilgilen. Tire'de, Beydağ'da, Ödemiş'te, Kınık'ta, Menemen'de Bergama'daki vatandaşlarımıza LGBT bayrağı açarak mı sesleneceksin?’’