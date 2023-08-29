AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Meşruiyet budalası. Ayrıca, Anayasayı eleştirmekle gayri meşru ilan etmek arasındaki neden sonuç ilişkilerini “bilemeyecek” kadar da cehalette Mahir... 15 Temmuz gecesi evlerinde televizyon karşısında çekirdek çıtlayanlarla, tanklara meydan okuyup fedai can edenlerin demokrasi kültürü hiç bir ve eşit olur mu? Olmaz! Cahili olduğu meşruiyet algısıyla Cumhuriyeti bile gayri meşru ilan edebilecek kıvraklığa sahip bu meczubun dayatmaya çalıştığı gayri ahlaki çerçeve ve geri kalmışlık siyasetine Türkiye’yi teslim etmeyen milletimiz var olsun… Siz kentsel dönüşüm projenizde demir ve beton çalan kriminal çetesiniz. Siyasette ahlaktan bahsedecek son kişiler bile olamazsınız. Siyasi meşruiyet yoktuysa Ankara ve İstanbul seçimlerini hangi noktada değerlendiriyorsunuz? Seçim sonuçlarını hala algılayamamış olmanız ahlakın yanı sıra siyasi bir zekanızın da olmadığının ispatı.’’ İfadelerini kullandı.