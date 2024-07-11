Deniz Yücel, "Sayın Erdoğan’a ve Mehmet Şimşek’e sesleniyorum. Asgari ücret konusunda bilgiçlik taslamayı bırakın ve asgari ücreti en az 25 bin lira yapın." diyerek dikkatleri üzerine çekti. İzmir Milletvekili Yücel'in bu çıkışı gündemi sarstı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Yücel’i eleştirdi. İnan, Yücel'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin haksız yere işten çıkarıldığından habersiz olduğunu söyledi. İnan, "Deniz Yücel, milletvekili olduğu şehrin Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin haksız şekilde işlerinden edildiğinden habersiz." dedi.

İzmir Belediyesi borçlarla mücadele ediyor

İnan, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eski borçları kapatmak için belediyeyi zarara uğrattığını iddia etti. "Eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Belediyesi'nde yaptığı borçlarını kapatabilmek için aylardır İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni zarara uğrattığı da gözler önünde açık ama Deniz Yücel görmüyor." ifadelerini kullandı.

"Cemil Tugay Karşıyaka'daki borçları kapatmaya uğraşıyor"

İnan, Yücel'in mali politikalarla ilgili konuşmadan önce İzmir'in finansal durumunu incelemesi gerektiğini belirtti. "Suya indirim vaadiyle yerel seçimlerde en pahalı suyu kullanan İzmirlilerden oy isteyen Cemil Tugay, göreve gelir gelmez suya yüzde 45 zam yaptı ve Karşıyaka'daki borçlarını kapatmakla uğraşıyor. Deniz Yücel mali politikalarla ilgili konuşurken İzmir'in yerel yönetimlerindeki finans tablolarını göz ardı etmesin." dedi.