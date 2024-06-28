Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanı Caner Peynirci, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevinden dün istifa ettiğini açıkladı. Peynirci'nin istifası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, zira İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. Aş'te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili spekülasyonlar da artmıştı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanı Caner Peynirci, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası, İZFAŞ İzmir'deki yeni görevlendirilmesiyle gündeme oturdu.

Caner Peynirci, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif olarak görev alırken, dün partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasının ardından, Peynirci'nin İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. Aş'te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peynirci'nin istifasının ardında yatan nedenler ve yeni göreviyle ilgili detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

AK Parti'den Tepki | İşçi Eylemleri ve Belediye Eleştirisi

Öte yandan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçi eylemleri ve atamalar üzerine çıkan tartışmalara değindi. İnan, belediyenin işçi hakları konusundaki tutumunu eleştirerek, "Maşallah. Haftalardır İzmir’deki emekçiler çırpınıyorlar, haklarını arıyorlar. Onlara ‘elimde değil’ cevabını verip, kayırmacılık listelerine sırayla kaymaklı yerlere atamalar yapıyorlar." dedi. İnan ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin rantlarla meşgul olduğunu ve şehrin büyük sorunlarını çözme yerine bu tür uygulamalarla ilgilendiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Rant Tartışmaları

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'de tartışmalara neden olan atama ve rant iddialarıyla gündeme geldiğini belirten İnan, "Biz İzmir’imizin dağ gibi sorunlarına çözüm beklerken, bunların rantlarıyla meşgul olmaları şehrimize büyük bir kayıp olarak dönüyor maalesef." şeklinde açıklamalarda bulundu.