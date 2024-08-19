AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkin bir müdahalede bulunamadığını öne sürerek, "Tarım Bakanlığımız her yerde mücadele ortaya koyuyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri görevlerini yapmakta çok yetersiz kalmış. Müdahale etmekte geç kalmış," açıklamasında bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı'na sert çıkış

Bu açıklamaların ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir İtfaiyesi'nin orman yangınlarında yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri kabul etmeyerek, "İzmir İtfaiyesi Ateş Savaşçılarıyla gurur duyuyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu. İnan, bu sözlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve Şenol Aslanoğlu'nu eleştirdi.

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Strateji Daire Başkanı Adem Kurtar’ın sosyal medyada yaptığı "Lice’de Katliam var," "DirenKobani," ve "Devlet Öldürür Medya Susturur" paylaşımlarını örnek göstererek Aslanoğlu’na seslendi.

"Derdiniz hiçbir zaman İzmirliler olmadı"

İnan, Aslanoğlu'na şu sözlerle yüklendi: "Gördük senin ateş savaşçılarını yetersiz herif… Ne kadar terör sempatizanı, devlet düşmanı varsa hepsi himayenizde. Sonra ‘neden yangını söndüremiyoruz?’ diye düşünüp durmayın. Türkiye düşmanlarını, vatan düşmanlarını, bayrak düşmanlarını, din düşmanlarını beslemekten başka bir vasfınız yok. Sizin derdiniz hiçbir zaman İzmirliler olmadı. İzmir’e YAKIŞMIYORSUNUZ!”