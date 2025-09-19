AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’deki çöp yığınları, su kesintisi ve çevre sorunlarına dikkat çekti. CHP’li belediyeleri eleştiren İnan, kentteki yönetim anlayışını sert sözlerle hedef alarak, “İzmir krizden krize sürükleniyor” dedi.

Çöp ve su sorununa tepki

İnan paylaşımında, “Günlerdir İzmirliler CHP’li belediyelerin elinde çöp dağlarının kokusuna, susuzluğa ve çevre terörüne mahkûm edildi” ifadelerini kullandı.

Özel’e sert eleştiri

AK Parti’li vekil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alarak, “Ama Sayın Özgür Özel’in tek gündemi ne bu çöp yığınları ne de vatandaşın isyanı… Onun tek derdi rantçı dostlarını, kooperatif yolsuzluklarını ve kalpazanları aklamak!” dedi.

Altyapı ve çevre eleştirisi

İnan, kentin çevre ve altyapı sorunlarını şöyle sıraladı:

Şehrin denizinin kirletildiği

Sokakların çöplerle dolduğu

“İzmir krizden krize sürükleniyor. Bu ibretlik tabloyu herkes görüyor” diyen İnan, açıklamasını “Ama biz, İzmir’in öz evlatlarıyla bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız!” sözleriyle tamamladı.