Geçtiğimiz günlerde yaşanan yağmur ve dolu Tireli çiftçileri olumsuz etkiledi. Tire’de tarım arazilerini vuran dolu yağışı ürünlerde büyük hasara yol açtı. Tire’nin en büyük tarım ovalarını etkileyen dolu, tarlalarda ekili ürünlerde ciddi maddi hasar meydana getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, dolunun ardından zarar gören Kırtepe, Sarılar ve Yeğenli Köylerini ziyaret etti. İnan, köylüleri tek tek dinleyerek sorunları not aldı. Halkın yaşadığı mahsul zararını en aza indirebilmek için yapılabilecekleri zarar sahipleriyle görüştü.

"Hasarın takipçisi olacağız”

Köy ziyaretlerini gerçekleştirerek kapı kapı çiftçileri ziyaret eden İnan, “Hemşehrilerimizin yaşadığı zararı gidermek için hasarın takipçisi olacağız ve hasarın giderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. Çiftçiyi yalnız bırakmayacaklarını kaydeden İnan, "Müsterih olun, bunu da birlikte aşacağız. Tire'nin her zaman yanındayız. Zor gününde de Tire’yi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ayrıca köylünün mağduriyetini giderecek adımların ivedilikle atılacağının sözünü verdi.