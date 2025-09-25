AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’deki çöp krizine ilişkin CHP’lilere sert bir yanıt verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in açıklamalarına karşı çıkan İnan, bundan sonra ricaların kapalı kapılar ardında değil, İzmir’in ve basının önünde yapılacağını belirtti.

"Yalancı, sahtekar ve ahlaksızsınız!"

İzmir'deki çöp sorununa dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir’de çöp toplanamaması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrı yapmıştı. Zeybek, İzmir'deki çöp depolama alanlarının 10 gün önce kapatıldığını, ancak 2 gün önce tekrar açıldığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu.

Bu açıklamaya, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan sert bir tepki geldi. İnan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir’in önünde olacak” ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay'a çağrıda bulundu

İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da çağrıda bulunarak, "5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüstse, bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar" dedi. Bu açıklamalar, İnan’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP’ye yönelik sert eleştirilerinin devam edeceğini gösteriyor.

İzmir’deki çöp krizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp depolama alanlarının kapatılması ile başlamıştı. Ancak Zeybek’in belirttiği gibi, bu alanlar kısa süre önce tekrar açıldı ve 31 Ekim’e kadar uzatıldı. Ancak, İnan bu durumu eleştirerek, İzmir’deki kamuoyunun önünde açıklamalar yapılması gerektiğini savundu.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan şu ifadeleri kullandı:

Yalancı sahtekar ve ahlaksızsınız! İzmir’i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz! Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz. Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. İzmir’de 3 torbacıya uyuşturucu hapla gözaltı İçeriği Görüntüle Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil! Bütün basının ve tüm İzmir’in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar!