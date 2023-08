AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes'te gerçekleştirdiği bir dizi programla saha çalışmalarını sürdürdü. Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret eden Kaya, partisinin ilçe binasında düzenlediği halk buluşmasında da Menderesliler'i dinledi. Menderesli vatandaşların CHP'li İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediyesi'nden yana şikayet etmeleri üzerine konuşan Kaya, "Her gittiğimiz yerde, vatandaşlarımızın CHP'li yerel yönetimdenlerden yaka silktiğini görüyoruz. İzmir, CHP'nin eziyetinden bıkmış durumda" dedi.



MENDERES'TE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADILAR, DÖRT BUÇUK YIL YAN GELİP YATTILAR!



CHP'nin Menderes'te taş üstüne taş koymadığını, hem büyükşehir hem de ilçe belediyesinin vatandaşları hizmetsizliğe mahkum ettiğini belirten Kaya, "Dört buçuk yıl yan gelip yattılar. Bırakın Menderes'e yeni eserler kazandırmayı, AK Parti belediyeciliği döneminde inşa edip bıraktığımız eserlerin tamiratını bile yapamadılar. Terazi tartıyla, her şey vaktiyle ölçülür. Çok az kaldı, Menderesli hemşehrilerimiz bu umursamazlıkların, bu beceriksiz ve iş bilmez yönetim anlayışının hesabını CHP'ye sandıkta soracak" sözlerini sarf etti.



MENDERES'İ ÇÖPLÜK YAPMAYA LAYIK GÖRDÜLER,

AKLIN VE BİLİMİN KABUL ETMEDİĞİNİ DAYATMAYA KALKTILAR!



CHP'nin Menderes'e layık gördüğü şeyin çöp olduğunu belirten Kaya, "CHP, Menderes'i çöpe layık görüyor. Bereketli tarım ovasının ortasına İzmir'in çöplüğünü kurmak istediler. Bir tane yatırım yapmak istediler, o da çöplük yatırımı. Bunların Menderes'e, Menderesli hemşehrilerimize bakış açısı maalesef bu. Biz Menderes'i maviyle yeşilin en güzel tonlarını buluşturan, orman alanları ile yeşilin binlerce rengini sunan, nitelikli tarım yapılan ovalarından bereket akan bir yeryüzü cenneti olarak görüyoruz. Doğanın katledilmesine, tarımın ve turizmin baltalanmasına seyirci kalamazdık. CHP'nin Menderes'i çöplük yapma planına karşı durduk, hemşehrilerimizle birlikte mücadele ettik. Çöpün elbette bertarafı yapılmalıdır. Ama bu konuda her zaman söylediğimiz bir şey var, doğru yerde doğru tesis. Yerleşim yerlerinin hemen dibine, organik tarım yapılan ovanın ortasına çöp tesisi olmaz. Kimse, aklın ve bilimin kabul etmediği bir uygulamayı İzmir'e dayatamaz" ifadesinde bulundu.



CHP'DE HEP SÖZ VAR, İCRAAT SIFIR!



Çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'nin kavga etmekten, koltuk kapmaca oynamaktan vakit bulup kente hizmet etmediğini vurgulayan Kaya, "Çeyrek asırdır İzmir'i yönetiyorlar. Çöpü çözememişler, altyapıyı çözememişler, Körfez'i mahfettiklerini, kenti plansız yapılaşmaya boğduklarını kendileri itiraf ediyorlar. Dertleri İzmir'e hizmet değil. İşte şimdi CHP'de kongre zamanı, yaşananları hepimiz izliyoruz. Kavgalar, hizipler, koltuk kapmaca oyunları. Bunlardan vakit bulup İzmir'e hizmet edemiyorlar. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Hep söz var, icraat ise sıfır. İzmirli hemşehrilerimiz CHP'nin bu şımarık tavrına sandıkta güçlü bir cevap verecek. Artık İzmir için değişim vakti" dedi.