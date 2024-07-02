Kemalpaşa Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında, CHP grubunun önerisiyle Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin değiştirilmesi gündeme geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise bu karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Kaya, bahçenin adının 2019'da alındığını ve kararın CHP'li belediye meclisi üyelerinin oylarıyla gerçekleştiğini hatırlatarak, Binali Yıldırım'ın Türkiye'ye hizmetlerini vurguladı ve değişikliğin arkasındaki düşünceyi sorguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kemalpaşa'da bulunan Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin değiştirilmesi önergesine karşı çıkarak, tartışmaları alevlendirdi. Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bahçenin adının 2019'da alındığını ve kararın CHP'li belediye meclisi üyelerinin oylarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Kaya, Binali Yıldırım'ın Türkiye'nin çeşitli görevlerinde önemli hizmetlerde bulunan bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, bahçenin adının değiştirilmesinin arkasındaki düşünceleri sorguladı. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterdiği liderlik ve direnişi hatırlattı ve bu durumun değişiklik önerisini daha da anlamlı hale getirdiğini ifade etti.

Kaya, Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin adının değiştirilmesi önerisinin, Kemalpaşa ilçesine gerçek anlamda bir fayda sağlamayacağını, aksine kamuoyunda büyük bir soru işareti yaratacağını dile getirdi. Kararın arkasındaki düşünce ve amacın net olmadığını vurgulayarak, bu tartışmanın ilerleyen süreçte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda da endişelerini dile getirdi.