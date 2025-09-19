Kırıkkale’de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcıları, imar müdürleri ve bazı belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı.

İrtikap soruşturmasında gözaltılar

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yahşihan Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenledi.

Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y ve M.S, eski imar müdürü ile iş insanı U.B. gözaltına alındı.

Soruşturmanın geçmişi

Aynı soruşturma kapsamında daha önce eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Sungur hangi partiden?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak yarışan Ahmet Sungur, yüzde 41,57 oyla Yahşihan Belediye Başkanı seçilmişti. Seçimde ikinci sırayı MHP adayı Osman Türkyılmaz yüzde 36,47 oy oranıyla almıştı.