AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “çöp” meselesine dair açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Kaya, “İzmir en temel hizmetlerden yoksun bırakıldıysa bunun sebebi belediyenin vurdumduymazlığıdır” dedi.

“Bakanlığı işaret etmesi gayet normal”

Başkan Tugay’ın, çöp bertaraf tesisleri konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı işaret etmesini değerlendiren Kaya, “Bu gayet tabii bir durumdur. Hükümetimiz 23 yıldır istişare yöntemiyle ilerliyor. Bakanlıkların görevi çevreye, doğaya ve insan sağlığına uygun projelere izin vermektir” ifadelerini kullandı.

“İzmir 4,5 milyon vatandaşın ihtiyaçları merkeze alınarak yönetilmeli”

Kaya, Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkezine 4,5 milyon vatandaşımızı oturttuğu gün, bilimsel ve uygulanabilir projelerle hizmet etmeye başlar. O zaman da çöpler dağ olmaz, Körfez kokudan yaşanmaz hale gelmez.”

“Belgeleriniz varsa derhal açıklayın”

Başkan Tugay’ın “Belgeleri göndeririz” sözlerini de eleştiren Kaya, “Eğer İzmir’in geleceğini ilgilendiren belgeleriniz varsa derhal kamuoyuna açıklayın. Bu şehir yıllardır temel hizmetlerden mahrum kaldı. Bunun sebebi, CHP’li belediyelerin sorumsuz yönetim anlayışıdır” dedi.

“Telaşımız İzmir ve yarınları içindir”

Tugay’a yönelik eleştirilerinin altını çizen Kaya, “Bu kentin hizmete ihtiyacı var. Bu yüzden sesimiz her daim en yüksek perdeden çıkacaktır. Telaşımız makam için değil, İzmir ve yarınları içindir” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.