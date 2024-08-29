AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birlik vurgusu yaparak, milletin kahramanlık destanını yeniden hatırlattı. Kırkpınar, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Mazisi zaferlerle dolu milletimizin, hür ve bir bütün olarak yaşama azim ve iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bu zafer, tüm imkânsızlıklara rağmen vatan sevgisi ve imanla yoğrulmuş aziz milletimizin kahraman evlatlarının, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn kenetlenerek gösterdiği destanlaşmış mücadelesi sonunda elde edilen onurlu duruşun eseridir. Ecdadımızın tarihe yön veren bu şanlı mücadelesi, millet olarak daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde ilham kaynağımız olmuştur. 30 Ağustos zaferini bize armağan eden, istiklâl mücadelemizin kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”