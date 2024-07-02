AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Belediyesi’nin Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nin ismini değiştirme önergesine karşı çıktı. Kırkpınar, önergenin yakışıksız ve beyhude bir yaklaşım olduğunu belirtti.

"Yakışıksız ve beyhude bir yaklaşım"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında gündeme gelen Binali Yıldırım Millet Bahçesi isminin değiştirilmesi önergesine sert tepki gösterdi. Kırkpınar, bu önergenin yakışıksız ve beyhude bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

"Devlet adamına haksızlık"

Yaşar Kırkpınar, Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı dönemlerinde büyük hizmetler yapmış olan Binali Yıldırım’ın isminin değiştirilmesini doğru bulmadığını belirtti. Kırkpınar, “Binali Yıldırım’ın isminin kaldırılması, ülkemize ve İzmir’e büyük hizmetler yapmış bir devlet adamına haksızlık olur” dedi.

2018'de yapılan isimlendirme

2018 yılında AK Partili Belediye tarafından yapılan Millet Bahçesi, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdiki Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in de oyu ile Binali Yıldırım Millet Bahçesi olarak adlandırılmıştı. Bu isimlendirme Binali Yıldırım’ın talebi olmaksızın yapılmış ve son 6 yıl boyunca Kemalpaşa halkına hizmet vermişti.

15 Temmuz hain darbe girişimi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Tam da 15 Temmuz yıldönümüne sayılı günler kala, 15 Temmuz hain darbe girişimine direnmiş, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti ile birlikte hain FETÖ’cülere geçit vermemiş bir devlet adamının isminin değiştirilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Huzur ve sükûnet bozulabilir

İlçe halkı arasında huzur ve sükûnetin bozulabileceğine dikkat çeken Kırkpınar, “Bu önerge Kemalpaşa’ya hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, aksine ilçemizin huzur ve sükunetine zarar verecektir. Kemalpaşalı hemşerilerimizin oyları ile seçilmiş bir belediye başkanı ve meclis üyelerinin böyle bir karardan vazgeçmeleri gerektiğini ifade ederek, konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.