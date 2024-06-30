AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın su fiyatlarına yapılan zam ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Kırkpınar, Başkan Tugay'ın gösterişli bir indirim yapmış gibi göründüğünü, ancak ardından büyük bir zam gerçekleştirdiğini iddia etti.

"Seçim vaatleri unutuldu"

Kırkpınar, Cemil Tugay’ın seçim vaatlerini şimdiden unuttuğunu ve önceki CHP’li belediye başkanları gibi davranarak zaman kazanmaya çalıştığını belirtti. Tugay'ın Ali-Cengiz oyunları ile vatandaşları oyaladığını vurgulayan Kırkpınar, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, su fiyatlarında 0-4 metreküp arası için göstermelik bir indirim yaptıktan hemen sonra yüzde 45 oranında zam gerçekleştirdi" dedi.

"CHP'liler bile tepkili"

Kırkpınar, yapılan zamlardan CHP'lilerin bile rahatsız olduğunu belirterek, "CHP Genel Başkanı'nın İzmir’de yaşayan kardeşi bile bu zam kararına tepki gösterdi. Tugay'ın, İzmir’i Türkiye'de en düşük su fiyatına sahip il yapma vaadini hatırlatarak zam kararından vazgeçmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Basmane çukuru sorunu çözülmüyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Basmane Çukuru sorununu çözmek yerine oyalama taktikleri kullandığını iddia eden Kırkpınar, "Tugay, TMSF ile yaptığı görüşmeleri sadece zaman kazanma amacıyla yapıyor. Depremde yıkılan hizmet binasının yapımı ve Basmane Çukuru'ndaki hissenin devri konusunda pazarlık yaparak sorunları çözümsüz bırakıyor. Tugay, gerçekten İzmir’e hizmet etmek istiyorsa işgüzarlığı bırakmalı, biz de AK Parti olarak kendisine her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.