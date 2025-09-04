İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük altyapı yatırımları arasında yer alan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin işletme ihalesi, siyasi tartışmalara neden oldu. İZSU tarafından 1095 gün, yani 3 yıl süreyle özel şirketlerin işletmeye dahil edilmesine yönelik hazırlanan ihaleyi eleştiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Meclis Üyesi Dilaver Kişili, “Milyarlarca lira yatırımla çalıştırılan tesisin adeta satılır gibi elden çıkartılması yanlıştır” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in amiral gemisi elden çıkartılıyor”

AK Partili Dilaver Kişili, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin özelleştirme benzeri bir ihale modeliyle özel şirketlere bırakılmasına sert tepki gösterdi. Kişili, “Belediyenin övündüğü ileri biyolojik arıtma tesisleri liderliği bu girişimle hançerleniyor. İZSU’nun kalbi olan Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı’na taşeron eliyle müdahale edilmek isteniyor. Bu, belediyedeki iş bilmezliğin geldiği noktayı göstermektedir” dedi.

Kalem kalem iş tanımı

Kişili, ihalenin kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşarak, ihaleyi alan firmanın neredeyse tüm sistemi kontrol edeceğini öne sürdü. İşletme sürecinde ızgara, kum tutucu ve biyolojik arıtma ünitelerinin yanı sıra, çamur üretiminden laboratuvar işlemlerine, difüzör temizliğinden blower bakımlarına kadar tüm kritik noktaların özel sektöre bırakılacağını söyledi.

Ayrıca, dekantör şanzımanlarının yenilenmesi, oksijen ölçüm sistemlerinin temini, kablo hatları döşemesi ve altyapı onarımları gibi onlarca teknik iş kaleminin de ihaleye dahil edildiğini belirten Kişili, “Bu tablo özelleştirme ve taşeronlaşmanın hangi seviyeye geldiğini açıkça gösteriyor” diye konuştu.

“Faturalar kabaracak”

Kişili, ihalenin halkın yaşam maliyetini artıracağını öne sürdü:

“Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin maliyetinin özel sektöre bırakılması, İzmirli hemşerilerimizin su faturalarına doğrudan yansıyacaktır. Zaten katı atık ve atık su bedeli gibi kalemlerle zorlanan vatandaş, bu kez arıtma tesisi işletme bedeli altında ezilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi alan şirketin ne şekilde para kazanacağını ve kurumun kaynaklarının nasıl aktarılacağını kamuoyuna açıklamalıdır.”

“Asıl vizyon tarımsal sulama olmalıydı”

Kişili, tesisin geleceğe dönük projeler için değerlendirilmesi gerektiğini savunarak şunları söyledi:

“Tesisin Menemen Ovası’na tarımsal sulama suyu sağlaması, kapasite artırımıyla birlikte denize dökülen arıtılmış suyun park ve bahçelerde kullanılabilmesi gibi projelere odaklanmak gerekiyordu. Ancak belediye yönetimi, bu vizyonu terk ederek çözümü doğrudan işletmenin devrinde bulmuştur.”

“Belediye şeffaf olmalı”

Kişili son olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini şeffaf davranmaya çağırdı:

“Bu kararın arkasındaki gerekçeler kamuoyuyla açıkça paylaşılmalıdır. İzmirli hemşerilerimizin hakkı olan yatırımların haraç mezat satılır gibi özele açılması doğru değildir. İZSU’nun asli görevi, halk için en iyi hizmeti en düşük maliyetle sunmaktır.”