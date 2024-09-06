İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır vaat ettiği yurt projelerinin gerçekleştirilmemiş olmasını eleştirdi ve mevcut durumun belediyecilikteki genel başarısızlıkları yansıttığını vurguladı.

Yurt projelerindeki vaadler

Nail Kocabaş, 2018 yılında dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Bornova Evka 3 bölgesinde üniversitelilere yönelik “5 yıldızlı yurt” müjdesi verdiğini hatırlatarak, bu projenin başlatılmadığını belirtti. Ardından 2022 yılında Başkan Tunç Soyer’in aynı bölgede “835 yatak kapasiteli yurt” vaadinde bulunduğunu ancak bu projenin de tamamlanmadığını söyledi. Kocabaş, bu süreçte üç farklı belediye başkanının görev yaptığını ve her birinin benzer vaatlerde bulunmasına rağmen somut bir adım atılmadığını vurguladı. Mevcut Başkan Cemil Tugay’ın “Çokça yeni yurt yapmayı istiyorum” açıklamalarını da hatırlatarak, İzmir halkının bu tür vaatlerden bıktığını ifade etti.

"Yurt yapma konusunda başarısızlık"

Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yurt yapma konusunda sürekli olarak vaatlerde bulunduğunu, ancak bu vaatlerin uygulama aşamasına geçmediğini belirtti. CHP’li yönetimin elinde geniş imkanlar bulunmasına rağmen verilen vaatlerin yerine getirilmediğini ve bunun yönetim beceriksizliğini ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yurt projelerindeki başarısızlığının sadece bu projeyle sınırlı olmadığını, temel belediyecilik hizmetlerinde de benzer aksaklıkların görüldüğünü aktardı.. Altyapı sorunları, kentsel dönüşümdeki problemler, trafik sıkışıklığı ve ulaşım problemleri gibi konuların da yönetim zafiyetinin yansımaları olduğuna dikkat çekti.

"İzmir halkının haksızlık"

Kocabaş, büyük projelerin sadece propaganda malzemesi haline geldiğini, temel hizmetlerin yerine getirilememesinin İzmir halkına büyük bir haksızlık olduğunu belirtti. Başkanların ve projelerin değişmesine rağmen hizmetlerin eksik kaldığını ifade eden Kocabaş, İzmir halkının artık boş vaatlerden yorulduğunu ve somut sonuçlar beklediğini sözlerine ekledi.