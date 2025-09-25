“Önce Karşıyaka için sözünü verdiğiniz Yeni Girne Bulvarı’ndaki üst geçidi tamamlayın”

Nail Kocabaş, yarım kalan Yeni Girne Bulvarı yaya üst geçidini hatırlatarak, “Cemil Tugay çöp toplayarak şov yapmaya devam etsin, ama gerçekler ortadadır. İzmir’in geçmişten kalan yarım projelerine şimdi de kendi döneminden bir ‘yarım üst geçit’ eklenmiştir” dedi.

“Şov siyaseti, çözüm değil kaos üretiyor”

Başkan Tugay’ın basın toplantısında, “Çöp toplama işi ilçe belediyelerinin görevidir” ifadelerini kullandıktan kısa süre sonra Karşıyaka’ya gidip maaşlarını alamadıkları için eylem yapan işçilerin çöplerini Büyükşehir araçlarıyla toplattığını belirten Kocabaş, bu durumu “iki yüzlü siyaset” olarak niteledi.

Nail Kocabaş, “Karşıyaka Belediyesi’nin işçileriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işçilerini karşı karşıya getiren bu şov siyaseti, İzmir’in sorunlarına çözüm değil, kaos üretmektedir. Cemil Tugay çöp toplayarak, toplatarak şov yapmaya devam etsin ama İzmir’in gerçekleri ortada duruyor” ifadelerini kullandı.

“Üst geçit kaderine terk edildi”

Kocabaş, Karşıyaka için söz verilen ve kamuoyuna duyurulan Yeni Girne Bulvarı üst geçidinin de yarım bırakıldığını belirtti. Projenin başlangıç tarihinin 29 Kasım 2024, bitiş tarihinin ise 26 Haziran 2025 olduğunu hatırlatan Kocabaş, “Bugün aradan üç ay geçmesine rağmen ortada ne bir çalışma ne de bir açıklama var. Yarım bırakılmış, kaderine terk edilmiş bir proje daha İzmir’in sırtına yüklenmiştir” dedi.

Tugay’a açık çağrıda bulunan Kocabaş, “Önce Karşıyaka için sözünü verdiğiniz, bolca reklamını yaparak duyurduğunuz Yeni Girne Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidini tamamlayın. İzmir’in sorunlarını çözmek istiyorsanız şov yapmak yerine verdiğiniz sözleri yerine getirin” diye konuştu.