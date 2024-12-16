Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve İlçe Meclis Üyesi Hasan Ünal, Karşıyaka Adliyesi önünde parti heyetleriyle birlikte Karşıyaka Belediyesi’nin girdiği bir ihalede “Burnumuza pis kokular geldi” diyerek ihalede yolsuzluk olduğunu iddia etti. Karşıyaka Belediyesi Başkanı Behice Yıldız Ünsal, belediyenin Aralık ayı ilk birleşiminde bahsettiği ihalenin açıklaması sonrasında AK Partililer ayağa kalktı. Başkan Köse, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın yaptığı bir ihalede burnumuza pis kokular geldi. Biraz araştırdığımızda, milletin parasının Çarçur edildiği, adrese teslim ihale yapıldığını. Rekabet ortamının ortadan kaldırılarak, Karşıyakalının parasının birilerine peşkeş çekildiği kanaatine vardık. Biz ne Karşıyakalıların ne de bu milletin parasını birileri mutlu olsun diye, onlara peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karşıyaka’nın zarar görmemesi adına, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karşıyaka’yı sahipsiz bırakmaya da hiç şüphemiz yoktur” diyerek Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

‘Acı acı gülüyoruz’

AK Parti Karşıyaka Meclis Üyesi Hasan Ünal ise, yaptığı konuşmada süreci detaylandırdı. Meclis Üyesi Ünsal, “Ağlanacak halimize Belediye Başkanı Yıldız Ünsal sayesinde acı acı gülüyoruz. Temizlik hizmeti için bir araç kiralama ihalesine çıkıyor Sayın Belediye Başkanı. Bütün belediyeler artık kendi öz sermayesi ve bütçesi ile kiralamaktan vazgeçerken, bizim Belediye Başkanı her ne hikmetse araçları kendi alacağına, kiralama tercihinde bulunuyor, üstelik 24 aylık kiralama fiyatının yarısına bu araçları demirbaş olarak kazandırma imkanı varken. Yani, daha uygun ve az bütçeyle kendi bünyesine katmak yerine, araçları dışarıdan daha yüksek fiyata kiralama tercihinde bulunuyor. Yaklaşık 218 milyon gibi fahiş bir rakamla şoförü olmayan, yakıtı olmayan,bir anlamda modeli bile belli olmayan, belki de eski, ömrünü ve miadını doldurmuş araçlara sadece 24 aylığına 218 milyon+KDV gibi yüksek miktarı adrese teslim ihaleyle bir firmaya veriyor. Kendi partisi den seçilen Belediye Başkanları araç alım ihalelerine çıkıp, kiralama ihalelerini bir bir iptal edip bununla da basının önünde açıklama yaparak gurur duyarken Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, söylediğim gibi sadece 24 aylığına 218 milyon gibi bir rakamı bir firmaya ödemek istiyor ve bu firmadan 24 aylığına temizlik hizmeti için araç kiralaması yapıyor” şeklinde konuştu.

‘Bir yanlışlık var kanaatindeyiz’

Karşıyaka Meclis Üyesi Ünsal, bahsettiği ihalede 7 firmanın teklif verdiğini ve 6 firmanın ihaleye giriş yapıp teminatını yanlış yatırdığını iddia etti. Bu sebeple 6 firmanın elenip bir firmanın teklifinin geçerliği olmasına dikkati çeken Ünsal, “Rekabet koşulları oluşmadığı halde Sayın Başkan ‘Bu firmaya ihaleyi vermek zorunda kaldık’’ şeklinde aciz bir açıklama yapıyor. Üstelik meclis kürsüsünden, elenen 6 firma 1TL ile 5 TL arasında teminat yatırmış diyor. İşte biz burada Karşıyakalıların bize verdiği denetleme görevini yerine getiriyoruz. Karşıyaka Belediyesi’nin ve Karşıyakalıların, Yıldız Ünsal’a rağmen hakkını hukukunu korumak için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu ihalede bir yanlışlık var kanaatindeyiz. Bu ihaleden burnumuza pis kokular geliyor. Konuyu yargıya taşıdık ve Yüce Türk adaletinin vereceği kararı bekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.