Olay, 10 Temmuz öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Burada bir iş yerine giden Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Aslan, tabanca ile bacağından vuruldu; saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk şüphelilerden K.T., M.T. ve A.T. tutuklandı. A.T. ise serbest bırakıldı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları sürüyor.