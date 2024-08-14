AK Parti Aydın Milletvekili Av. Ömer Özmen, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Av. Ömer Özmen, Aydın AK Parti il başkanlığında düzenlenen AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı. Özmen, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

AK Partimizin 23.kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AK Parti #Aydın İl Başkanlığımızda düzenlenen kutlama programına;Milletvekillerimiz,İl Başkanımız,İlçe Başkanlarımız,Belediye Başkanlarımız ve dünden bugüne partimizde görev yapmış kıymetli partililerimiz ile birlikte katıldık.+ pic.twitter.com/cIpxQSDaSr — Ömer Özmen 🇹🇷 (@avomerozmen) August 14, 2024

Paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

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“Milletin Adamı” Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan AK Parti’miz, bugün 23 yılını geride bıraktı. Sayısız reformlarla ülkemizin geleceğine ışık tutan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, hizmet ve eser siyaseti şiarı ile 23’üncü yılında da Türkiye’yi hedefleriyle buluşturmaya, her alanda kalkınma hamleleriyle milletimize hizmet etmeye devam etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK kadrolar olarak; Filistin meselesi başta olmak üzere, Uluslararası mecrada umutlarını bizlere bağlayan mağdur ve mazlumların gür sesi olmaya devam edeceğiz.

Geçmişten günümüze bu kutlu davaya omuz ve emek veren, farklı kademelerde hizmet sunan tüm yol ve dava arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyor, ahirete irtihal edenlere Rabbim’den rahmet diliyorum.

Umudun, İcraatın, Geleceğin adı AK Parti ile nice yıllara.

AK Parti ile ülkemize ve milletimize yolunda 23. yılımız kutlu olsun.

Av. Ömer ÖZMEN

AK Parti Aydın Milletvekili

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi"