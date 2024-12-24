Yeni asgari ücret, yüzde 30’luk bir artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Aynı dönemde: 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarında tahmin ediliyor. Yeniden değerleme oranı ise yüzde 43.93 olarak belirlendi. Şamil Tayyar, bu rakamlar arasındaki farkı vurgulayarak asgari ücretteki artışı yetersiz bulduğunu belirtti.

"Üzgünüm" mesajı

Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm."

Şamil Tayyar, AK Parti içinde sosyal politikalar ve halkın refahı konularında öne çıkan isimlerden biri. Eleştirileri, parti politikalarının halk arasında nasıl karşılandığına dair önemli bir iç değerlendirme olarak yorumlanıyor.

Yeni asgari ücret, kamuoyunda farklı kesimlerden eleştiriler alırken, hükümet yetkilileri ise düzenlemenin ekonomik dengeler gözetilerek yapıldığını savunuyor.