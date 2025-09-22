Aydın ve Kuşadası’ndaki başarılı çalışmalarından dolayı Çerçioğlu’na tebrik ziyaretinde bulunan Sarıgöz, başarılarının devamını diledi.

Sarıgöz ve Heyetinden Çerçioğlu'na tebrik ziyareti

Çerçioğlu’nun başarıları övüldü

Çerçioğlu, Sarıgöz ve heyetinin nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Belediye Başkanı Çerçioğlu, karşılıklı işbirliğinin önemine değinerek, başarılı çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.