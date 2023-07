Başkan Saygılı; İzmir’in tüm kesimlerini, STK’ları, İzmir’in her bir ferdini ayırt etmeksizin kucakladıklarını belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektubu da değerlendirdi. Mektubun uzlaşı ve yardım istemek için uzanan bir elden çok, siyaseten aba altından sopa gösteren bir içerikte olduğunu belirten Başkan Saygılı; “Sayın Başkanın mektubu, daha çok yaşanan kritik iki seçiminin ardından kendi siyasi iç dökülüşünü içeriyor. Cumhurbaşkanımızdan, uzlaşı ve yardım talebinden çok, örtülü eleştiriler sıralamışlar. Cumhurbaşkanımız da bizler de İzmir’in çıkarları söz konusu olduğunda, ellerini hiç havada bırakmadık; hangi konuda hangi desteği istiyorlarsa altyapısıyla ayrıntılarıyla gelsinler, konuşalım, gereğini yapalım... Bilimsel ve yasal olarak mümkün olan, İzmir'in, İzmirli hemşerilerimizin yararına olacak her isteklerinde buradayız, bekliyoruz.” diye konuştu.

İtham etmek yerine; içtenlik…

İzmir’in neredeyse çeyrek asırdır CHP Belediyeciliği ile yönetildiğini hatırlatan Başkan Bilal Saygılı; “CHP’nin yerel iktidarda, AK Parti’nin genelde iktidar olduğu uzun yıllar boyunca, şehrimize yapılan yatırımlar ortada, çözüm ortağı olduğumuz, destek verdiğimiz belediye proje ve krizleri ortada.” diyerek şunları söyledi; “AK Parti, tek efendisi ‘millet’, tek gayesi ‘hizmet’ olan bir parti olduğu için her şartta güven duyulan bir parti olmayı sürdürmektedir. Ayrımsız, öteki görmeden üreten bir zihniyetle çalıştığı için yeniden iktidarız. Bu yaklaşımımız, İzmir için de daima böyleydi. İzmir’i ya da CHP’li başkanların olduğu illeri cezalandırıyoruz gibi bir algıyı körüklemenin kimseye faydası yok. Faydası olmadığı gibi, inandırıcılığını giderek yitiren bir taktik haline geldi. Sürekli itham etmek yerine içten paylaşım ve dayanışma her zaman doğru olandır. 21 yıldır İzmir’e yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Ulaşımdan, kültür sanata; sağlıktan eğitime pek çok alanda sayısız dev proje hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerine de partilerine bakmaksızın her zaman destek verdik.’’

İzmir, bizim için de özel bir şehir…

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; “’İzmir’i cezalandırıyorlar!’, ‘İzmir’i öteki görüyorlar!’ gibi savunmalar ya da stratejik çıkışları kabul etmiyoruz. Bu şehrin yaşayanlarını tercihleri ne olursa olsun ‘millet’ gördük, taleplerini her zaman önemsedik. İzmir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından her zaman desteklenen, önemsenen ve her zaman özel bir şehir olmuştur. Tersi gibi gösterme çabası yersiz. Ayrıştırarak, ortak akıl yaratamazsınız. Olumsuz yargılar, tespit ve eleştirilerle; hele ki siyasi farklılıkları kullanarak varılacak tek yer, daha çok kutuplaştırmak olur. İzmir’in vatanseverliğini, devletine bayrağına bağlılığını da tartıştırmayız, tartışmayız. Büyükşehir Belediyesi’nin ya da diğer yerel yönetimlerin bu şehir için yapacağı, İzmirlilerin sorunlarını çözmek için atacağı her işte, her adımda sonuna kadar olduk, oluruz.”