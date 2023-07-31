AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Sayılı, metro ve tramvay işçilerinin grevi sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in sözlerini alıntılayarak, ‘’Bu paylaşım, Tunç Soyer’in içine düştüğü zafiyetin; eşi Neptün Soyer’in de başkan edası ve diliyle tespitlerde bulunarak arka plandan belediyeyi yönettiğinin belgesidir!’’ ifadelerini kullandı.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Sayılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"CHP’li Büyükşehir Belediyesi çalışanları grevde! Başkan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer görevde! Paylaşımın içeriği ayrı mesele; başkan yerine eşinin konuya dahil olması başka! Ama neresinden bakarsak bakalım bu paylaşım, Tunç Soyer’in içine düştüğü zafiyetin; eşi Neptün Soyer’in de başkan edası ve diliyle tespitlerde bulunarak arka plandan belediyeyi yönettiğinin belgesidir!"