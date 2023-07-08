AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan Aziz Vukolos Kilisesi'nde ortaya çıkan etkinlikle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklenip, "Aziz Vukolos Kilisesi; var olduğundan bu yana böyle hakaret görmemiştir! Sayın Soyer’in 'Organizasyonun bizimle ilgisi yok.' diyerek, yarattığı bir krizden daha sıyrılmaya çalıştığı ortadadır. Rum vatandaşlarımızın ve din adamlarının gösterdiği tepki, haklı ve yerindedir" dedi.



Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Eğlencelik belediyeciliğin de bir sınırı olmalı! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda, ‘Kültür Merkezi’ olarak kullanıma sunulan Aziz Vukolos Kilisesi; var olduğundan bu yana böyle hakaret görmemiştir! Bol eğlenceli etkinlikler düzenleme becerisiyle bilinen Başkan Soyer’in savunması ise her zaman olduğu gibi yanlışını savuşturmak üstüne kuruludur. Çünkü; ortaya çıkan görüntüler, bir kültür sanat etkinliğini yansıtmadığı gibi; bir ibadethanenin kutsallarının da çiğnendiğini göstermektedir. Sayın Soyer’in 'Organizasyonun bizimle ilgisi yok.' diyerek, yarattığı bir krizden daha sıyrılmaya çalıştığı ortadadır. Rum vatandaşlarımızın ve din adamlarının gösterdiği tepki, haklı ve yerindedir. Bu çatıyı eğlence amacıyla kiraya veren İzmir Büyükşehir Belediyesinin değerler hassasiyeti bir kez daha yerle yeksan olmuştur. Belediyecilik; bu türlü organizasyonları düzenlemek, pervasız ve ilkesizce teşvik etmek değil; vatandaşa hizmet etmektir!" ifadelerini kullandı.