İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanlarının toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından bir açıklama bir yayınladı. Saygılı, yaptığı açıklamada CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alırken "Çöp, Su ve Ulaşım' birer sorun olarak büyümeye devam ediyorsa; ortada 'İşini yapamayan bir belediye' vardır!" dedi.



Saygılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir kentin üç temel sorunu; 'Çöp, Su ve Ulaşım' birer sorun olarak büyümeye devam ediyorsa; ortada 'İşini yapamayan bir belediye' vardır!

Hele üzerine bir de 'Çalışan hakları' sürekli kriz oluyorsa; durum daha da vahimdir! Kent içi trafiğinin tüm uzuvlarıyla felç oluşunu seyreden, verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e söylenecek tek söz vardır: İzmir’i yönetemiyorsunuz!"